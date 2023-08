Dan toch een derde ‘Wonder woman’-film met Gal Gadot op komst

“Ik vind het geweldig om Wonder woman te spelen”, vertelde Gadot in een interview met de website comicbook.com. “Het ligt mij na aan het hart. En van wat ik hoorde van James Gunn en Peter Safran (de filmproducenten, red.), gaan we samen nummer drie maken.”

Nochtans zag het ernaar uit dat die plannen begraven waren. Eind vorig jaar liet regisseur Patty Jenkins, die eerder Wonder woman en opvolger Wonder woman: 1984 maakte, het project los. En intussen hadden Gunn en Safran ook de artistieke leiding gekregen over de films die draaien rond het superheldenuniversum van DC. Zij moeten na tegenvallende resultaten nieuw leven blazen in de franchise, en daarbij kreeg onder meer Henry Cavill al te horen dat hij niet langer Superman zou spelen. Wanneer de nieuwe Wonder woman-film er komt, is niet bekend.