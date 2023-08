Vorige week wisten we nog niet hoe goed het tweede seizoen van ‘The ­Bear’ zou zijn. Wel, bijzonder goed dus. — © The Bear

Sigourney Weaver heeft een hoofdrol beet in een mysterythriller tussen de bloemen. Het tweede seizoen van The Bear, de nerveuze reeks over een nerveuze chef-kok, is van Michelin-niveau. En basketbalsterren à gogo in het tweede seizoen van Winning Time op Streamz.