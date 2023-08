VIDEO. Basketbalster Luka Doncic pakt uit met “brutale” actie in oefenmatch en lijkt helemaal klaar voor het WK

Eind augustus start in Azië (Japan, Indonesië en de Filipijnen) het WK basketbal voor mannen. Slovenië is een van de outsiders voor de titel dankzij de aanwezigheid van superster Luka Doncic.

De speler van de Dallas Mavericks lijkt alvast in vorm te zijn. Hij pakte uit met een ‘triple double’ (20 punten, 14 rebounds en 10 assists) in een oefenpartij tegen Griekenland. Daarbij zorgde Doncic voor een “brutaal” moment door zijn tegenstander tegen de grond te werken met een dribbel, hem dan even dood te staren en vervolgens te scoren.

De beelden: