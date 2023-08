Oud-ambtenaren krijgen gelijk van rechter in conflict over pensioenen, Pensioendienst gaat in beroep

De Federale Pensioendienst heeft beroep aangetekend tegen de beschikking van de Brusselse kortgedingrechter in het geschil met twee oud-ambtenaren over de extra pensioenvergoedingen. Dat meldt de Pensioendienst donderdag. Die oud-ambtenaren waren naar de rechter getrokken nadat hun maandelijks pensioen werd verminderd tot het maximumplafond, en kregen in kort geding gelijk, zo meldden Het laatste nieuws en De morgen donderdag.

De Federale Pensioendienst besliste na de heisa over de extra pensioenvergoedingen aan voormalige Kamervoorzitters en topambtenaren om de hoge pensioenuitkeringen van acht oud-topambtenaren te verminderen. De dienst besliste om de maandelijkse pensioengelden te verlagen tot onder het wettelijke maximumplafond en vroeg de betrokkenen om geld dat ze te veel zouden hebben gekregen, terug te storten. In totaal gaat het om een bedrag van 5,9 miljoen euro.

Twee oud-ambtenaren spanden daartegen een kort geding aan en kregen gelijk. De rechter oordeelde dat de Pensioendienst voorlopig hun maandelijkse uitkeringen niet mag verlagen. “De FOD moet als administratie haar rechten laten gelden en heeft dan ook besloten in beroep te gaan tegen deze beschikking”, meldt de Federale Pensioendienst. “De FOD zal alle rechtsmiddelen uitputten.”

Intussen is ook een rechtszaak ten gronde opgestart voor de rechtbank in Brussel. Een eerste uitspraak kan volgens De morgen en Het laatste nieuws al dit najaar vallen. Eind september spreekt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel zich ook uit over de zaak die ex-Kamerlid Maurice Lafosse (PS) aanspande om zijn pensioenbonus van 20 procent boven op het wettelijke maximumpensioen volledig uitbetaald te zien. De Kamer weigert dat.