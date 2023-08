Lizzo reageert op beschuldigingen seksuele intimidatie en bodyshaming: “Te belachelijk om te negeren”

“De laatste dagen waren hartverscheurend, moeilijk en teleurstellend”, begint ze haar statement. “Mijn werkethiek, mijn principes zijn in vraag gesteld. Gewoonlijk kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn te belachelijk om te negeren.”

Drie ex-danseressen klaagden Lizzo - echte naam Melissa Viviane Jefferson - aan voor het creëren van ondraaglijke werkomstandigheden. Zij beweren dat de zangeres hen seksuele handelingen liet verrichten met een banaan tijdens een bezoekje aan de erotische club de Bananenbar in Amsterdam. Ze zouden ook regelmatig spottende opmerkingen over hun gewicht hebben moeten verdragen, terwijl de zangeres body positivity net hoog in het vaandel draagt.

Hoge lat

Daarna ging de bal aan het rollen en kwamen nog voormalige medewerkers naar buiten met verhalen over de zangeres, die zich achter de schermen als een tiran zou tonen. De drie danseressen in kwestie verloren nadien alle drie hun job. “Deze sensationele verhalen komen uit de monden van voormalige werknemers die reeds publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag op tournee ongepast en onprofessioneel was.”, klinkt het bij Lizzo.

“Als artiest ben ik altijd gepassioneerd geweest door wat ik doe. Ik neem mijn muziek en concerten serieus. Ik werk hard en leg de lat hoog. Soms moet ik moeilijke beslissingen maken, maar het is nooit mijn bedoeling om iemand oncomfortabel te maken of hen het gevoel te geven dat ze niet gewaardeerd worden als een belangrijk deel van het team.”

Geen slachtoffer

“Ik wil niet beschouwd worden als een slachtoffer, maar ik weet ook dat ik niet de slechterik ben die mensen de media de voorbije dagen van me wilden maken”, klinkt het nog. “Ik ben erg open wat mijn seksualiteit en zelfexpressie betreft, maar ik sta niet toe dat mensen daar misbruik van maken om me te veranderen in iets wat ik niet ben. Ik neem niets serieuzer dan het respect dat we als vrouwen van de wereld verdienen. Ik weet hoe het voelt om op een dagelijkse basis gebodyshamed te worden en ik zou een werknemer nooit bekritiseren of ontslaan omwille van hun gewicht.

Ze sluit af met: “Ik ben gekwetst, maar zal dit het goeie werk dat ik heb gedaan niet laten overschaduwen. Ik wil iedereen bedanken die me al heeft gesteund tijdens deze moeilijke periode.”

