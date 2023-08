Harmonie De Eendracht uit Kleine-Spouwen trekt te voet naar Scherpenheuvel

Bilzen

Al sinds 1895 is Koninklijke Harmonie De Eendracht uit Kleine-Spouwen passioneel met muziek bezig. De leden van de harmonie zitten ook nooit verlegen om een stunt. “Zes jaar geleden zijn we onze jeugdwerking gestart. In een vlaag van enthousiasme heb ik toen geroepen dat als we 30 jeugdmuzikanten zouden hebben, dat ik dan het voortouw zou nemen om te voet naar Scherpenheuvel te gaan”, lacht voorzitter Pieter Simons van de harmonie.

Al snel na de oprichting floreerde het jeugdorkest van De Eendracht uit Kleine-Spouwen, mede dankzij de inzet van dirigenten, bestuursleden en muzikanten. “We zorgen voor een speelse manier van repeteren. Dat is een van de redenen van het succes. We trekken ook op kamp en tijdens de kermis in Kleine-Spouwen geven we een optreden. Verder zijn er nog het kerstconcert en ons aperitiefconcert in Bilzen in oktober. En nu telt ons jeugdorkest dus 33 leden”, vertelt Maarten Roosen.

De eerste muzikale bedevaarders maken zich klaar voor de voetreis. — © RR

Puur op karakter

Belofte maakt schuld en dus maakte iedereen zich afgelopen weekend klaar voor een voettocht naar Scherpenheuvel. “In de ochtend is er nog even gemusiceerd, maar zijn vooral de beenspieren losgemaakt. Sommigen hebben getraind maar voor de meeste leden is de voettocht naar Scherpenheuvel een onderneming puur op karakter”, lacht de voorzitter. Om 5 uur in de ochtend werden de wandelschoenen aangetrokken. In de late namiddag bereikte de enthousiaste groep de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. (joge)