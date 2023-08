Het toerisme deed het in het eerste kwartaal in Limburg erg goed. — © ©Toerisme Limburg

Hasselt

Nog nooit hadden zoveel Limburger een baan. Dat blijkt uit cijfers van POM Limburg over de eerste drie maanden van het jaar. In totaal hadden 317.000 Limburgers een betaalde job als werknemer, 3.000 meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.