Modemuseum Hasselt toont mode in de tijdgeest van vroeger en nu: “Het ideaalbeeld wordt nooit vervuld”

In het Hasseltse Modemuseum focust de expo ‘We Need To Talk About Fashion’ op het verband tussen mode en tijdgeest. — © Sven Dillen

Wil je weten wat luide mode is en hoe dames hun uiterlijke onvolkomenheden wegmoffelden vóór de uitvinding van fillers, skinboosters en shapewear? Rep je dan naar het Hasseltse Modemuseum, waar de expo ‘We Need To Talk About Fashion’ focust op het verband tussen mode en tijdgeest.

Waarom zijn de outfits van Moschino zo uitbundig? Wat heeft Raf Simons met het jaar 1947? Waar haalde Yves Saint Laurent zijn inspiratie? En wie verzette zich in de negentiende eeuw tegen de machtsstructuren? Vier W-vragen, vier anekdotische antwoorden die gerelateerd zijn aan de vier thema’s waarrond de expo is opgebouwd: plezier, nostalgie, verzet en eerlijkheid.

Binnen dat vierdelige kader linkte huiscurator Eve Demoen actuele issues (Black Lives Matter, MeToo, bodyshaming, klimaat …) aan meer dan honderd stukken, waaronder creaties van iconische namen zoals Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Alexander McQueen en Yves Saint Laurent. Scenografe Isabelle Speybrouck tekende met veel kleur en funky quotes als How loud is your logo? en Isn’t this from last season? voor de erg aantrekkelijke vormgeving.

© Sven Dillen

© Sven Dillen

Raf Simons

Maar wat is nu het idee achter de vier thema’s? Eve Demoen legt uit. “Het thema ‘plezier’ geeft enerzijds aan dat mode een manier is om een bepaald beeld van jezelf te presenteren. Anderzijds is het een vorm van escapisme om een persona in scène te zetten. Doordat mode steeds verandert, is het een never-ending story. Het verlangen naar dat ideaalbeeld wordt immers nooit helemaal vervuld.”

“‘Nostalgie’ verwijst naar een eeuwenoud modefenomeen: het teruggrijpen naar vroegere stijlen. Zo werd de renaissance geïnspireerd door de klassieke oudheid. Raf Simons herinterpreteerde in 2013 – het jaar na zijn aanstelling tot creatief directeur bij Dior – een jurk van Christian Dior uit 1947. De modegeschiedenis staat bol van dat soort voorbeelden.”

© Sven Dillen

Punkers

“Met ‘verzet’ komen we bij mode als een middel om je af te zetten tegen bestaande regels en structuren. Kijk naar de punkers, die met gescheurde broeken en T-shirts met provocerende slogans liefst alles op de schop zagen gaan. Maar dat protest was niet altijd even luid. Denk aan Martin Margiela, wiens creaties wars waren van iedere vorm van logomania. Denk ook aan quiet luxury, een actuele modetrend die luxe op een subtiele wijze laat doorschemeren.”

“‘Eerlijkheid’ is in de modesector meer dan ooit actueel, omdat het een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Van de weeromstuit zijn duurzaamheid, upcycling en recycling buzzwoorden geworden. Martin Margiela was daar meer dan dertig jaar geleden al mee bezig. De invloedrijke modejournaliste Suzy Menkes noemde hem the founding father van de moderecyclage. Binnen dat thema gaat de expo ook het gesprek aan met de schoonheids- en lichaamsidealen die de mode-industrie oplegt. Dat is een allesbehalve recent verschijnsel. Tournures, korsetten en crinolines waren de fillers van de negentiende eeuw.”

‘We Need To Talk About Fashion’, Modemuseum Hasselt. Nog t.e.m. 18 februari 2024, toegang van di t.e.m. zo 10-17 uur. Basistarief: 8 euro. Info en tickets: www.modemuseumhasselt.be

© Sven Dillen