Overrompeling: TVL Vertelling lokt 1.500 toeschouwers in Nieuwerkerken

In de zomer trekt regionale zender TV Limburg de provincie rond met de ‘TVL Vertellingen’. Zo trad dinsdagavond komiek Yannick Noben op in de sporthal van Nieuwerkerken. De zaal zat afgeladen vol, want er daagden maar liefst 1.500 toeschouwers op.

“Nog nooit zoveel volk in de sporthal van Nieuwerkerken voor een (lach)wedstrijd”, zo grapte TVL-presentator Rudi Moesen dinsdagavond. En waarschijnlijk heeft hij ook gelijk. “Met 1.500 aanwezigen zat de zaal echt wel stampvol. We hebben net geen mensen moeten weigeren” zo zegt Annelies Trekels van de Dienst Vrije Tijd van Nieuwerkerken. Het concept is dan ook even simpel als aantrekkelijk: een gratis optreden, en daar een gratis biertje van sponsor Sezoens bovenop. Toeschouwers moeten alleen zelf een stoeltje meebrengen.

Yannick Noben in actie in Nieuwerkerken — © Gemeente Nieuwerkerken

Maar ook de aanwezigheid van Yannick Noben zal zeker een rol hebben gespeeld. De beroepsmilitair uit Diepenbeek ontpopt zich als stand-upcomedian steeds meer tot een publiekstrekker. “Het hele gebeuren viel duidelijk in de smaak. We gaan zeker proberen om ook volgend jaar weer een TVL Vertelling naar Nieuwerkerken te halen”, zo besluit Annelies Trekels. len