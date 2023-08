VIDEO. Kom terug met goud mannen! Wout van Aert en co vertrokken naar WK in Glasgow

Remco Evenepoel is al in Glasgow, maar donderdagmiddag zijn ook de andere leden van Team Belgium vertrokken richting het WK wielrennen. Onder anderen Wout van Aert en Jasper Philipsen stapten het vliegtuig op in Zaventem.

Hij mag dan een van de topfavorieten zijn,Van Aert is geen fan van het parcours in Glasgow. Vooral de vele bochten in mogelijke combinatie met regen zou niet naar zijn zin zijn.

“Hij is hier op gebrand”, aldus trainingsmakker Jan Bakelants in Wielerclub Wattage. “Wout gelooft er rotsvast in, maar hij vindt het een belachelijk parcours. Wout zei dat het goed is dat het hem ligt, maar dat het eigenlijk op niets trekt.”