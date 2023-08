Ploegenachtervolging komt niet door WK-kwalificatie, teleurstelling is enorm: “Vier seconden onder ons doel, dat pikt”

Het Belgische team in de ploegenachtervolging heeft donderdag teleurgesteld in de kwalificatie op het WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow. Gianluca Pollefliet, Tuur Dens, Thibaut Bernard en Noah Vandenbranden klokten 3:53.578, goed voor een negende plaats. Dat volstond niet voor een plaats bij de eerste acht en kwalificatie voor de eerste ronde van vrijdag.

In februari klokten de Belgen op de eerste Nations Cup van het seizoen in het Indonesische Jakarta nog een Belgisch record van 3:51.186.

“Met 3:53 hebben we niet het gewenste resultaat neergezet”, aldus Pollefiet in de Sir Chris Hoy Velodrome. “Vorig jaar reden we op het WK in Frankrijk met slechtere fietsen meer dan een seconde sneller (3:52.480, red.). Om hier dan ten onder te gaan, dat is niet leuk. Ik ben helemaal niet tevreden. Ook niet van mijn individuele prestatie, ik had iets langer op kop willen blijven.”

Ook Noah Vandenbranden baalde na de race. “Het was gewoon niet goed genoeg. Als je het vergelijkt met onze prestaties het voorbije jaar, mogen we niet tevreden zijn. We zijn twee jaar geleden begonnen met het plan om de Spelen in Parijs te halen. Er werden bepaalde doelen opgesteld voor deze periode en eentje daarvan was onder de 3:50 rijden. Om dan bijna vier seconden te traag te rijden, dan pikt wel.”

Olympische deelname lijkt momenteel ver weg voor de Belgische equipe. “Waar het aan gelegen heeft? Dat is moeilijk te zeggen nu. Tuur is een beetje ziek geworden, dat wel, maar in de aanloop naar hier reden we echt snel. Dat zaten we op een schema van 3:49 of sneller. De laatste weken hadden we echter door dat het niet top was en Lindsay, onze nieuwe derde man, is dan ook ziek gevallen waardoor we een paar pk’s zouden missen in de ploeg. Heel spijtig. Het was qua gezondheid dus minder. We waren wel in orde hier, maar je bent zo maar zo sterk als de ploeg. De Spelen? Het was wel close nu, maar het ziet er niet zo goed uit voor ons. Het kan zijn dat er dan andere onderdelen voorrang krijgen, wat ik ook snap. Je moet renners sturen met de grootste kans op een prestatie. Dan is dat voor ons een bittere pil, maar het zij zo.”