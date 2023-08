Stad Landen verwacht grote hinder bij nieuwe fase werken E40

De beperkte capaciteit en ontsluiting van de carpoolparking aan het op- en afrittencomplex van de E40 met de kruising met de Steenweg op Sint-Truiden in Walshoutem wordt momenteel aangepast. Ook de fietspaden langs de Steenweg op Sint-Truiden (N80) worden in beton breder en vrijliggend aangelegd vanaf de grens met het Waalse Gewest in het zuiden tot de eerste bebouwing in het noorden.

Verkeerslichten en omleidingen

In juni gingen de werken van start. Binnenkort start fase 3. Dan wordt er aan de rijweg en het fietspad op de rijstrook richting Sint-Truiden gewerkt. Het lokaal verkeer uit Landen en Hannuit kan beurtelings doorrijden op de N80 via de tijdelijke verkeerslichten. Verkeer op de N80 kan in deze fase de oprit van de E40 richting Luik niet gebruiken. Bestuurders nemen best de oprit richting Leuven en Brussel en maken daar een keerbeweging aan het eerstvolgende complex van Lincent 27. De oprit richting Leuven is wel open voor verkeer.

Verkeer komende van Luik wordt vanop de E40 via de afrit 29 Waremme omgeleid via Landen en Sint-Truiden om Hannuit te bereiken. En verkeer komende van Leuven wordt van op de E40 via de afrit 25 Tienen omgeleid.