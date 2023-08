Lindsay Lohan bedankt haar lichaam na bevalling met knipoog voor de fans: “Ik ben geen gewone mama”

Lindsay Lohan verwelkomde in juli haar zoontje Luai. Nu deelt de Amerikaanse actrice een foto van haar lichaam op Instagram met de welbekende ‘Mean girls’-quote: “I’m not a regular mom”.

“Ik ben zo fier op wat dit lichaam kon verwezenlijken tijdens de maanden van de zwangerschap en nu, tijdens het herstel”, schrijft Lohan bij een foto van zichzelf waar haar post partum buik op te zien is. “Een baby krijgen is de grootste vreugde in de wereld. Mijn OOTD (Outfit of the day, nvdr.) is mijn Frida Mom post partum ondergoed. Want ik ben geen gewone moeder, ik ben een post partum moeder”, klinkt het nog.

Die laatste zin klinkt voor wie de film Mean girls ooit zag bekend in de oren. Ze verwijst er namelijk mee naar de quote uit de populaire film: I’m not a regular mom, I am a cool mom.

Luai is geboren in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Lohan woont daar samen met haar man Bader Shammas. Luai betekent ‘schild’ of ‘beschermer’ in het Arabisch.

