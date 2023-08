Uitzonderlijk te huur via Airbnb: de vakantievilla van Gwyneth Paltrow

Ooit willen leven zoals de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow? Wel, in september kan het. De ster verhuurt haar imposante villa in Montecito, gelegen in het Californische Santa Barbara, voor één nachtje via Airbnb.

Eerst het slechte nieuws: het witte landhuis zal niet altijd te reserveren zijn via de boekingssite. Enkel en alleen op 9 september van dit jaar zullen maximum twee personen er mogen verblijven. Nu het goede nieuws voor de winnaars: de prijs omvat meer dan alleen maar het verblijf. Bij aankomst ontvangt het duo een Goop-geschenkmand vol wellnessproducten uit de gelijknamige shop van de actrice. Daarbovenop worden ze door Paltrow zelf verwelkomd.

Zodra de ster de deur weer achter zicht dichttrekt, kunnen de vakantiegangers met volle teugen genieten van alle luxe in de villa. Binnen ontstress je onder meer in de sereen aangeklede slaapkamer. Je kan ook een bad nemen in een volledig met marmer beklede badkamer. Buiten zijn er onder meer er een eethoek, rieten loungestoelen en kachel aanwezig. Sportief type? Dan kan je baantjes trekken in het lange zwembad met zicht op de groene, bergachtige omgeving.

Het idyllische vakantiehuis is ontworpen door Robin Standefer en Stephen Alesch van architectenbureau Roman en Williams. Tijdens het designproces hadden ze Paltrow constant in hun gedachten. “Een huis moet de lichamelijkheid en het ethos van de eigenaar weerspiegelen. Dit huis is gebaseerd op Gwyneths lengte, schoonheid en focus op puurheid”, vertelde Standefer eerder aan Architectural digest.

Missie geslaagd, want Paltrow is dol op het pand. “Het is mijn toevluchtsoord om tot rust te komen en mentale helderheid te vinden”, schrijft ze in de samenvatting van haar Airbnb-advertentie. “Ik ga erheen om op te laden, te dagdromen over wat we bij Goop aan het opbouwen zijn en om weer in contact te komen met mijn familie en dierbare vrienden. Of je nu op zoek bent naar een plek voor onverwachte verbinding of voor welverdiende eenzaamheid en reflectie, als je komt logeren, hoop ik dat je net zoveel plezier zult beleven als ik.” Ze garandeert haar toekomstige gasten alvast een “verkwikkend verblijf”.

Wie het bijzondere adresje wel wil boeken, moet op 15 augustus om 10 uur ’s ochtends (plaatselijke tijd) proberen om de nacht van 9 op 10 september vast te leggen via de officiële Airbnb-link.