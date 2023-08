Yanina Wickmayer geeft snel op in 1/8e finale in Praag

Yanina Wickmayer (WTA 93) heeft donderdag opgegeven in haar wedstrijd van de tweede ronde (achtste finales) op het WTA250-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (hard/259.303 dollar).

Wickmayer nam het in de tweede ronde op tegen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 99). Na minder dan twintig minuten keek onze landgenote al aan tegen een 4-0 achterstand in de eerste set waarna ze de strijd staakte. Een officiële reden voor haar opgave is er voorlopig niet. Wickmayer schakelde in de eerste ronde nog het Chinese tweede reekshoofd Lin Zhu (WTA 38) uit.

In de kwartfinales wacht voor Korpatsch het Franse zesde reekshoofd Alizé Cornet (WTA 65) of de Estse Kaia Kanepi (WTA 92).

Afgelopen week bereikte de 33-jarige Wickmayer op het toernooi in Warschau de halve finales, waarin ze verloor van ‘s werelds nummer één Iga Swiatek. Met de Britse Heather Watson won ze wel het dubbelspel in de Poolse hoofdstad. In Praag nam Wickmayer alleen aan het enkeltoernooi deel.