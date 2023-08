Rommelmarkt in Binderveld verschuift naar 13 augustus

De rommelmarkt aan de Raasbeekstraat in Binderveld is al jaren een traditie en een publiekstrekker. Maar dit jaar dreigde het slecht e weer roet in het eten te gooien. “Normaal ging de rommelmarkt door op zondag 6 augustus. Maar omdat ze slecht weer voorspellen, schuiven we een week op, naar zondag 13 augustus. Voor standhouders die al reserveerden, blijft alles gewoon hetzelfde. Annuleren zagen we niet zitten want dan zou maanden voorbereidingen letterlijk in het water vallen” zegt organisator Stefan Bessemans. “We hopen zo ook meer mensen te kunnen bereiken. De opbrengst van onze rommelmarkt gaat immers ook naar VZW Kleine Prins, die zich inzet voor kankerpatiëntjes. Dus iedereen is nu meer dan welkom op zondag 13 augustus van 9 tot 17 uur!” len

Omdat sommige standhouders niet kunnen op 13 augustus, zijn er enkele plaatsen vrijgekomen. Contacteer Stefan Bessemans op het nummer 0477 99 94 62