DE VLOG VAN VICTOR. Stressmoment voor Campenaerts op weg naar WK in Glasgow, vader is redder in nood: “Wie wist dat?”

Victor Campenaerts is zondag een van de steunpilaren van kopmannen Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen op het WK op de weg. Voor Het Nieuwsblad maakt ‘Vocsnor’ de komende week enkele videoverslagen over zijn belevenissen in Glasgow. Vandaag nummer één: Victor is… zijn reispas vergeten en roept de hulp van papa in.