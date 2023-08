Tom Boonen bijzonder kritisch over Belgische WK-tactiek: “Jasper Philipsen had ik nooit meegenomen, er gaan conflicten zijn”

Remco Evenepoel, Wout van Aert én Jasper Philipsen. Ons land kan tactisch drie favorieten uitspelen zondag. Volgens ex-wereldkampioen Tom Boonen staat niemand een trapje hoger.

“Het is een beloningsselectie geweest”, aldus Tornado Tom in Wielerclub Wattage. “Er zijn geen knopen doorgehakt geweest . Ik had nooit Jasper en Wout meegenomen naar dit WK. Nooit. Ook al verdienen ze het allebei hé, daar gaat het niet over. De taak van een selectieheer is om de conflicten die er nu gaan zijn - en neem het van mij aan: die gaan er zijn - om die te elimineren voor de wedstrijd. Dat is niet gebeurd want je pakt twee renners mee met hetzelfde profiel om een finale te rijden. Het kan niet anders dan dat er op een bepaald moment iets niet comfortabel gaat zijn voor een van die twee.”

© EPA-EFE

Ook Jan Bakelants en Dirk De Wolf vrezen problemen voor de Belgische equipe. “Ik begrijp dat je mensen wil meenemen, zeker iemand als Jasper Philipsen na zijn Tour”, gaat Boonen verder. “Ik gun hem dat heel hard, maar je kan niet naar een WK gaan met twee sprinters. Dat is in het verleden wel eens gebeurd en dat komt nooit goed. Er is een bepaalde gunfactor, maar die is bij sprinters heel weinig aanwezig. Je wil zelf sprinten hé, niet aantrekken.”

En Evenepoel dan? “Wout zit tussen wal en schip”, stelt Bakelants, die regelmatig traint met Van Aert. “Hij moet nu vroeger de koers openbreken en meeschuiven, maar dat vind ik dan weer respectloos tegenover Remco. Hij is toch de uittredende wereldkampioen. Remco is geen coureur meer waar je tegen zegt: vanaf ronde vijf tot drie, dat is uw zone. Remco is de beste Belgische renner. Als hij wil gaan in de laatste ronde, dan heeft niemand daar iets tegen in te brengen.”