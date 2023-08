Computerspelserie Zelda helpt Nintendo aan recordwinst

Het Japanse gameconcern Nintendo heeft een recordwinst geboekt in het afgelopen kwartaal, vooral door een grote vraag naar het nieuwste spel van de videogameserie Zelda. Hierdoor werd ook de vraag naar zijn Switch-spelcomputers aangejaagd.

Ook verdiende Nintendo flink aan de zeer succesvolle Super Mario-film die eerder dit jaar in de bioscopen draaide. Daardoor namen de inkomsten uit royalties flink toe.

De operationele winst van het concern steeg in het afgelopen kwartaal tot 185 miljard yen, omgerekend 1,2 miljard euro. De omzet klom, van 307,5 miljard yen vorig jaar, tot 461 miljard yen. Vorig jaar verkocht Nintendo veel minder spelcomputers en games doordat het bedrijf last had van productieproblemen door tekorten aan onderdelen zoals chips.

De Switch-spelcomputer, het belangrijkste apparaat van Nintendo, is inmiddels ruim zes jaar op de markt. Tijdens de coronapandemie kon Nintendo de spelcomputers niet snel genoeg produceren om aan alle vraag te voldoen. Die vraag is inmiddels wel weer flink afgenomen.

Het bedrijf heeft tot nu toe geweigerd om iets te zeggen over een opvolger van zijn vlaggenschipconsole. Aartsrivalen Sony en Microsoft hebben hun hardware al wel vernieuwd.