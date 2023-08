Koe valt van vrachtwagen op midden van de snelweg: “Godzijdank kon ik op tijd uitwijken”

Kevin Rogers (52) was op weg naar een veiling in het Verenigd Koninkrijk toen hij plots hard moest uitwijken voor een koe. De schokkende beelden die hij opnam tonen hoe het dier van een vrachtwagen op de snelweg valt. “Godzijdank kon ik op tijd uitwijken”, vertelt hij. “Ik vermoed dat de bodem van de vrachtwagen het had begeven.” De koe raakte gewond, maar het is niet duidelijk hoe erg het dier eraan toe is.