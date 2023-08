Verzorgers van Antwerpse Zoo leren vogels op commando naar hen te komen

Om de vele vogels in de volière van het savannegebied van Zoo Antwerpen individueel medisch te kunnen opvolgen zonder hen hun vrijheid af te nemen, leert de Zoo hen om op commando naar de verzorgers te komen. Die “recalltraining” gebeurt door een specifiek signaal aan te leren per vogelsoort - en zo zijn er maar liefst 23 verschillende in de volière.

Het recallconcept heeft volgens Zoo Antwerpen alleen maar voordelen. “Als we de vogels in deze enorme Savannevolière niet zouden trainen, dan zouden we hen nooit voldoende kunnen checken”, zegt Jan Dams, curator Vogels en coördinator Dierenzorg bij Zoo Antwerpen. “Dit doorloopverblijf telt immers 2.000 m² buitenperk, 1.100 m² buffelverblijf en 530 m² aan binnenverblijven. Zonder deze oefeningen zouden we de vogels moeten opdrijven en vangen, en dat is natuurlijk absoluut niet gemakkelijk én niet wenselijk. Deze recalltraining gebeurt vrijwillig, gemoedelijk, op het tempo van de dieren en verbetert alleen daarom al het dierenwelzijn.”

De vogelverzorgers volgden de voorbije maanden een stappenplan waarbij ze de vogels eerst lieten wennen aan hun aanwezigheid in het algemeen, en vervolgens een specifiek signaal selecteerden per vogelsoort. “Dat kan echt alles zijn, denk maar aan een fietsbel, kroonkurken, een fluitsignaal of een sleutelbos”, klinkt het. “De signalen moeten natuurlijk goed van elkaar te onderscheiden zijn door de vogels en duidelijk hoorbaar zijn. Als derde stap gaan we die geluiden introduceren tijdens hun voedermoment. Zo komen de vogels te weten dat dit speciaal voor hen is.” Eens de vogels het signaal kennen, beginnen de verzorgers te variëren van locatie. Zo associëren de vogels het signaal niet met een specifieke plek, maar enkel met een voedselbeloning.

Medische recalltraining is niet nieuw, stelt Zoo Antwerpen, maar wel uniek in zo’n grote setting met zoveel verschillende diersoorten. Dierentuinen wereldwijd hebben al interesse getoond in het concept, klinkt het.