Pukkelpop vervolledigt line-up, tickets voor vrijdag zijn uitverkocht

Billie Eilish, YUNGBLUD of Bazart deze zomer zien op Pukkelpop? Als je nog geen ticket had, heb je pech gehad. Na de combitickets zijn ook de kaartjes voor vrijdag helemaal uitverkocht. Op zaterdag en zondag zijn er wel nog enkele plekken vrij op de weide, maar het zijn de laatste.

Geen tickets meer voor vrijdag, maar op de affiche waren wel nog enkele gaten. Tot nu. ArrDee brengt jonge, frisse, snedige rap mee uit Brighton naar de Dance Hall en Only The Poets mag de Main Stage openen. Op zaterdag zorgt de 26-jarige RORI, geïnspireerd op Rory uit de Amerikaanse serie Gilmore Girls, voor extra élégance et grandeur in de Dance Hall. Tsar B speelt donderdagavond in de Club en de laatste festivaldag staat nog in de agenda van de Ieren van Gurriers. Dat brengt het totaal op 182 artiesten, verspreid over acht podia en vier festivaldagen.