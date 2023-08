Archiefbeeld. Door de drukte en de manoeuvres is het risico op een dodelijk verkeersongeval groter bij op- en afritten. — © Tom Palmaers

Hasselt

Meer dan de helft van de dodelijke ongevallen op onze autosnelwegen in 2021 en 2022 gebeurden in de buurt van op- en afritten. Dat blijkt uit cijfers van Vias. Opvallend is ook dat tien procent van de slachtoffers voetgangers waren. “Doe je fluohesje meteen aan als je autopech hebt en ga achter de vangrail staan.”