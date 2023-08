Nieuwe ‘Loki’-serie verbreekt record voor meest bekeken trailer ooit

En dat is duidelijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. De release van de eerste trailer voor seizoen twee van Marvel’s Loki werd in een mum van tijd de meest bekeken trailer ooit in 24 uur. Het gaat om meer dan tachtig miljoen views in één etmaal. Dat belooft dus voor de nieuwe afleveringen die vanaf 6 oktober worden gelost op Disney+.

In Loki vervolgt de listige schurk Loki (opnieuw vertolkt door Tom Hiddleston) zijn rol van de God van het Onheil in een afgeleide serie die plaatsvindt na de gebeurtenissen in Avengers: Endgame. In de tweede reeks zien we het debuut van O.B., het personage van Ke Huy Quan. Owen Wilson herneemt zijn rol als Mobius.

De eerste jaargang was destijds al de best bekeken reeks op het streamingplatform, en leverde zes Emmy nominaties op. Ook de kritieken waren erg goed. Het succes was zo groot dat Disney al tijdens de uitzendingen van het eerste seizoen besliste om een extra bestelling te plaatsen. Halverwege de aftiteling van de laatste aflevering van Loki was er een scène te zien waarin een map verschijnt met Loki’s naam erop, die vervolgens bestempeld wordt met de woorden: ‘Loki will return in season 2’.