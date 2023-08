Kleuters beleven veel plezier op sportkamp in Lanaken

Lanaken

Voor de kleuters is de zomervakantie ook het langverwachte moment om deel te nemen aan de sportkampjes ingericht door de dienst jeugd en sport in de Sportoase in Lanaken “We duiken dagelijks in de wereld van sport en spel”, vertelt begeleidster Ellen. “De nadruk in ons kleuterkamp ligt vooral op sportiviteit. Er zijn krachtspelletjes, zoals het bouwen van een hut met grote blokken, waarbij ook het ruimtelijk inzicht een belangrijke rol speelt. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gedanst en bij mooi weer doen we waterspelletjes. We werken deze week met twee groepjes van 14 kleuters. De leeftijdscategorie is 3- tot 5-jarigen.”

Het gevarieerde aanbod valt duidelijk in de smaak. “Het was heel leuk om met de ballonnen te gooien”, lacht Charlotte (4). Ook Lucus (5) is razend enthousiast. “Ik vind de krachtspellen heel fijn.” (joge)