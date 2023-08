Nog steeds geen vonnis voor Genkse verpleegster: rechter wil wetsartsen horen over dood Maria Blanco (70)

De Tongerse rechter oordeelt nog niet over het lot van de Genkse verpleegster (42), die terechtstaat voor de dood van patiënte Maria Blanco (70). De rechtbank roept eerst drie wetsartsen op als getuigen. De Genkse wordt verdacht van het toebrengen van een overdosis morfine en Dolantine aan de patiënte, maar de verdediging hield altijd vol dat de dood van Blanco veroorzaakt werd door een mysterieus muntje in haar keel.

De 42-jarige verpleegkundige en haar raadsman, meester Bert Partoens, reageerden eerder verrast toen de Tongerse rechter besliste om donderdagochtend toch nog geen uitspraak te doen in de zaak, die ondertussen negen jaar aansleept. Het lot van de Genkse verpleegster, die verdacht wordt van het toebrengen van stoffen die tot de dood kunnen leiden maar zonder het oogmerk om te doden, lag sinds de behandeling van de zaak op 1 juni al enkele weken in handen van de Tongerse correctionele rechter.

Donderdagochtend oordeelde de rechtbank dat er eerst nog drie wetsartsen – dokter Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven) en professor Jan Tytgat (KU Leuven), aangesteld door de onderzoeksrechter, en professor Werner Jacobs (UZA), aangesteld door meester Partoens – moeten gehoord worden. Dat gebeurt tijdens een zitting op 9 november van dit jaar. Ook de kwalificatie van de feiten kan nadien worden herzien. Zo ligt de mogelijkheid tot herkwalificatie naar moord ook nog open.

“Het is een verrassende, maar zeer logische beslissing van de rechtbank. Wij hebben tijdens de zitting zelf al gevraagd om de experten te horen omdat ze een zeer verschillend standpunt innemen over de doodsoorzaak”, aldus Partoens. Zo stelden de experten van de onderzoeksrechter dat de overdosis pijnmedicatie die de ademhaling zou onderdrukken de doodsoorzaak is, zo lichtte de procureur eerder al toe. Terwijl het college van experten die meester Partoens aanstelde, oordeelde dat het een mysterieus muntje in de keel van Blanco was dat voor haar dood zorgde. “De toegediende stoffen werden zelfs niet eens in het lichaam opgenomen”, klonk het bij Partoens.

Morfine en Dolantine

Op 20 juni 2014 stierf Maria Blanco (70) uit Genk in het Ziekenhuis Oost-Limburg. De dood van de vrouw werd ondanks haar terminale kanker, toch als verdacht beschouwd. Het vermoeden klopte want volgens de autopsie en het toxicologisch onderzoek bleek dat een mix van morfine en de vergelijkbare pijnstiller Dolantine haar fataal werd. Ook een muntstuk dat in haar keel werd gevonden, deed de wenkbrauwen fronsen. De vrouw stierf dus niet aan haar slepende ziekte waardoor er een verder onderzoek gevoerd werd.

Al snel focusten de onderzoekers zich op de rol van de twee verpleegsters die de laatste zorgen aan Blanco toedienden. Een 62-jarige verpleegster werd al snel vrijgelaten, maar haar 42-jarige Genkse collega bleef in de cel omdat familieleden van Blanco vertelden dat ze een veel intiemere band had met haar patiënte. Zo kocht ze voor de dood van Maria haar auto over en hielp ze met bankzaken. “Dat kwam omdat ze zelf de Nederlandse taal niet machtig was”, gaf de Genkse verpleegster als uitleg.

Zesde ampul

De vrouw verklaarde dat ze het slachtoffer leerde kennen in februari 2014, tijdens haar stage in het ZOL. Later werd ze eerder per toeval ook haar thuisverpleegster. Op 19 juni 2014 belandde Blanco echter opnieuw in het ziekenhuis, waar ze de dag later stierf tijdens de shift van de Genkse. ’s Ochtends was er nog niets aan de hand, maar na de middag liep het fout. De vrouw zag blauw en had moeite met ademen. De dokter werd verwittigd en schreef medicatie voor: 4 ampullen morfine en 1 ampul Dolantine. De medicijnen werden uit een afgesloten pijnmedicatiekast gehaald door een van de andere verpleegkundigen op de afdeling.

Buiten die vijf voorgeschreven ampullen, dook er nog een zesde ampul op. “Mijn collega zei dat ik extra medicatie uit het medicijnbakje van de patiënte moest halen. Ik heb dat gedaan en ik heb die ampul bij de andere medicatie gelegd. Ik voerde gewoon orders uit en ik dacht dat ik correct handelde.” Ze veronderstelde naar eigen zeggen dat het ging om de reguliere medicatie van Blanco, maar het was een tweede ampul Dolatine. “Ik heb het niet gecheckt en dat is het enige wat je me kan verwijten”, klonk het tijdens de behandeling van de zaak in tranen.

De advocate van de nabestaanden, meester Eline Verhelst, en de procureur waren echter overtuigd dat de 42-jarige Genkse bewust de extra medicatie klaarlegde en daardoor zorgde dat Blanco een overdosis kreeg toegediend. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn, eiste de aanklager in juni in plaats van een celstraf van acht jaar, een mildere straf van zes jaar. “We kunnen niet om de overdosis Dolantine in het bloed heen”, klonk het.

Muntje in de keel

Meester Bert Partoens, advocaat van de verpleegster, was het niet eens met de onderzoeksresultaten. Volgens zijn eigen college van deskundigen was het niet de medicijnenmix die Blanco fataal werd maar wel een muntstukje, dat na haar dood in haar keel werd gevonden. Hij vertelde dat de vrouw al aan het stikken was nog voor ze medicatie kreeg toegediend, maar dat niemand het muntje opmerkte. Volgens hem moet er voor die piste gekeken worden in de richting van een Italiaanse kennis die op bezoek kwam bij Blanco, vlak voor het misliep. “Hij zei zelf dat een muntstuk meegeven met een dode een Italiaanse traditie is om de overtocht naar het hiernamaals te betalen. Het onderzoek toonde aan dat er meer aan de hand was en toch doet men er niets mee”, sprak Partoens tijdens de zitting in juni. “Het muntstuk is de primaire doodsoorzaak, al de rest is irrelevant.”

Op 9 november worden de wetsartsen gehoord. Nadien zal er vermoedelijk een nieuwe zittingsdatum bepaald worden om de zaak opnieuw te pleiten.