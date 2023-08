Sander Gillé en Joran Vliegen naar kwartfinales dubbelspel in Washington

In de eerste ronde won het Limburgse duo in 1 uur en 34 minuten met 7-6 (8/6) en 6-4 van de Salvadoraan Marcelo Arevalo en de Nederlander Jean-Julien Rojer, de vierde reekshoofden op het hardcourt in de Amerikaanse hoofdstad.

Om een plaats in de halve finales nemen Gillé en Vliegen het op tegen de Schot Jamie Murray en de Nieuw-Zeelander Michael Venus. Die schakelden de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Fransman Nicolas Mahut uit met 6-7 (3/7), 6-3 en 10-5.