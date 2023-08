Visser slaat enorme vis aan de haak, maar moet lijn lossnijden als hij ziet wat het is: “Die wil ik niet vangen!”

De Canadese visser Rick Austin hoopte afgelopen weekend enkele zeebaarzen aan de haak te slaan in de Minas Basin, een stroomgebied in Nova Scotia. Met zijn kajak waande hij zich uren op het water, en uiteindelijk hapte zijn prooi ook toe. Hij probeerde de zeebaars te vangen, maar toen hij zag hoe groot het dier wel niet was, deinsde hij terug. “Wat in hemelsnaam is dat?” klinkt het in de video. En toen zijn vangst ook even uit het water sprong, realiseerde Austin dat hij geen zeebaars had gevangen, maar iets veel gevaarlijkers. “Die wil ik niet vangen!”