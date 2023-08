Darter Dimitri Van den Bergh laat nieuwe en unieke tattoo zetten in Nieuw-Zeeland: “Zijn levensverhaal zit erin”

Vrijdagvoormiddag (10u00 Belgische tijd) speelt Dimitri Van den Bergh zijn eerste partij op de New Zealand Darts Masters. Onze landgenoot treft lokale speler Haupai Puha. Bij winst wacht een mogelijke clash met ex-wereldkampioen Peter Wright.

In afwachting van zijn partij in de vijfde manche van de World Series (een reeks invitatietoernooien met acht topdarters en acht lokale spelers) liet ‘The DreamMaker’ een nieuwe tattoo zetten in Nieuw-Zeeland. En niet zomaar eentje. Van den Bergh kreeg op zijn linkerkuit namelijk een Kirituhi, een traditionele tattoo van de Maori.

“In die tattoo zit zijn levensverhaal”, zegt verloofde Evi. “Hij kreeg ook een greenstone van Damon Heta en zijn vrouw Meaghan (hun huisgenoten in Engeland, red.), net als ik en ons dochtertje Oonah. Dimitri heeft de mannelijke versie en wij de vrouwelijke. Dat is echt iets van daar.”

Klopt volledig. Een Kirituhi omvat alles van het leven van de persoon die de tattoo draagt. Van familie (whanau), afkomst (whakapapa) en gemeenschap (iwi) tot onvergetelijke momenten. Ze zijn ook altijd uniek, geen enkele Kirituhi is hetzelfde. Greenstones zijn spirituele stenen die een belangrijke rol spelen in de Maori-cultuur. Ze worden doorgegeven van generatie op generatie. Je kan ze dus niet zomaar kopen. Een greenstone krijg je iemand.

Van den Bergh liet zijn tattoo zetten Kimball Roberts. “Wereldkampioen darts Dimitri Van den Bergh kwam naar hier vanuit België en ik ben enorm vereerd dat je langskwam zodat ik jou een Kirituhi kon geven”, aldus de Nieuw-Zeelander. “Het was leuk om je te leren kennen, om wat achtergrond te horen. Ik hoop dat dit kunstwerk je eraan herinnert wie je bent, van wie je houdt en hoe ver je al gekomen bent. Veel succes met je komende uitdagingen!”