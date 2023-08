Na een ongeval in 2007 waarbij zijn benen geamputeerd moesten worden, vond Ivan Kindt (52) in rolstoeltennis een nieuwe passie. — © Stefaan Beel

Oostrozebeke/Roeselare

Hoewel de sportieve Ivan Kindt (52) na een ongeval in een rolstoel belandde, vindt hij nog steeds een uitlaatklep in de sport. Ivan werkte zich de voorbije jaren op tot een van de beste rolstoeltennissers van ons land. “Ik wil ook graag andere mensen in een rolstoel de kans geven te sporten.”