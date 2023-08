Filou Oostende stunt met drievoudig NBA-kampioen Patrick McCaw (27): “Bijzonder fier op basketter van zo’n kaliber”

Patrick McCaw speelde 231 NBA-matchen, verdeeld over vijf seizoenen bij drie ploegen: Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors. Naast zijn drie NBA-titels zegevierde hij ook in de NBA G League, want het voorbije seizoen won hij met Delaware Bleu Coats dat kampioenschap.

“We zijn als club bijzonder fier dat we een basketter van zo’n kaliber naar Oostende kunnen halen”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. “Ons project, de stabiliteit binnen onze club en onze twaalf landstitels op een rij spraken hem natuurlijk aan. Patrick McCaw is een echte, ervaren kampioenenmaker van het hoogste niveau. Voor het eerst in de Belgische basketbalgeschiedenis komt iemand met zo’n palmares bij ons terecht. We hebben de voorbije seizoenen bewezen dat Filou Oostende een springplank kan zijn voor de uitbouw van een carrière naar topploegen binnen Europa. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij scouts en agents.”

“Daarenboven hebben we met onze coach Dario Gjergja en met ons scoutings- en rekruteringsteam een stevig netwerk opgebouwd in de VS. We investeren vrij veel tijd in het zoeken naar die unieke profielen. De komst van een drievoudig NBA-kampioen zoals Patrick McCaw is dan ook een flinke meerwaarde, zowel voor onze uitstraling als club maar ook voor de waarde van onze competitie en het Belgische basketbal.”

Vierde aanwinst

Voor Filou Oostende is Patrick McCaw, die een contract van één seizoen tekende aan zee, de vierde transfer nadat de club eerder Sam Van Rossom (Valencia), Joppe Mennes (Kangoeroes Mechelen) en Damien Jefferson (Memphis Hustle) had aangeworven. Van de kampioenenploeg van het voorbije seizoen zijn Vrenz Bleijenbergh (Merkezefendi Belediyesi), Keye van der Vuurst (Palencia), Breein Tyree (Dinamo Sassari), Tre’Shawn Thurman (Wolves Vilnius), Olivier Troisfontaines, Nikola Jovanovic en Alexander Barcello vertrokken. Twaalfvoudig kampioen Dusan Djordjevic beëindigde zijn spelerscarrière.