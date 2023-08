Van een toptransfer gesproken: Oostende haalt drievoudig NBA-kampioen Patrick McCaw in huis

Volgend seizoen speelt drievoudig NBA-kampioen Patrick McCaw bij basketbalclub Filou Oostende. De 27-jarige shooting guard van 2m01 komt over van de Delaware Blue Coats, waar hij afgelopen seizoen de titel mee pakte in de Amerikaanse G-League (de competitie net onder de NBA).

McCaw speelde eerder bij twee jaar bij de Golden State Warriors en de Toronto Raptors, waarmee hij telkens de NBA-titel won. De Amerikaan kwam in 199 NBA-wedstrijden tot gemiddeld 4 punten. Hij werd in 2016 als 38ste gekozen in de NBA Draft.

“We zijn als club bijzonder fier dat we zo’n speler naar Oostende kunnen halen”, aldus CEO Jurgen Vanpraet. “Een echte ervaren kampioenenmaker en ook voor het eerst in de Belgische basketbalgeschiedenis dat iemand met zo’n palmares bij ons terechtkomt. We hebben de afgelopen seizoenen bewezen dat Filou Oostende een springplank is voor de uitbouw van een carrière naar topploegen binnen Europa. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij scouts en agents. Daarenboven hebben we met onze coach Dario Gjergja en met ons scoutings- en recruteringsteam een stevig netwerk uitgebouwd in de VS. We investeren vrij veel tijd in het zoeken naar unieke profielen. En de komst van een drievoudig NBA-kampioen is dan ook een flinke meerwaarde. Zowel voor onze uitstraling als club maar ook voor de waarde van onze competitie en het Belgische basketbal”

McCaw tekende voor één seizoen en komt volgende week aan in Oostende. Na medische testen en een kennismaking met de stad, coaches en het team vertrekt hij daarna onmiddellijk met de ploeg voor een tiendaagse stage naar Kroatië om de start van het BNXT-seizoen en de Champions League campagne voor te bereiden.

Luik naar European North Basketball League

De European North Basketball League (ENBL) heeft aangekondigd dat Luik komend seizoen zal deelnemen. De ENBL is een minder bekende Europese competitie die in 2021 werd opgericht. Voor Luik is het na dertien jaar een terugkeer naar het Europese toneel.

Je zou de ENBL de vijfde Europese competitie kunnen noemen na de Euroleague, de Eurocup, de Champions League en de Fiba Europe Cup. De European North Basketball League gaat straks zijn derde seizoen in. In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden zijn het niet alleen clubs uit Noord-Europa die meedoen. Vorig seizoen was er naast ploegen uit Polen, de Baltische staten, Scandinavië ook een ploeg uit Kosovo bij. Voor komend seizoen zijn er al ploegen uit Bulgarije, Roemenië en Israël aangekondigd. Naast Luik doet er ook een ander BNXT-team mee straks: Landstede Hammers Zwolle, gecoacht door de Belg Jean-Marc Jaumin. Ook Zwolle maakt zijn debuut in de ENBL.

Het Poolse Ostrow Wielkopolski won vorig seizoen (2022/23) de tweede editie. De allereerste ENBL-kampioen in 2021/22 was ook een ploeg uit Polen: Wloclawek.

Luik werd in december vorig jaar van het faillissement gered door een Amerikaanse overname. De ploeg haalde nog de halve finale van de Beker van België. In de BNXT kon het maar één Belgische ploeg achter zich houden: Brussels. Nu voert Luik een coachwissel door. Alex Zampier vervangt Brad Greenberg. Het is geleden van het seizoen 2010/11 dat Luik nog Europees speelde.