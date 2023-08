“Meer en langere interventies”: elektrificatie van wagenpark bezorgt VAB kopzorgen

VAB zegt wel volop mee te stappen in de evolutie naar elektrische voertuigen, bijvoorbeeld door elektrische vervangwagens te voorzien, in de rijopleidingen steeds meer met elektrische voertuigen te werken, en ook elektrische interventievoertuigen aan te kopen voor zijn pechverhelpingsdienst. Die laatste zijn trouwens niet alleen bedoeld voor bijstand aan elektrische wagens, maar worden algemeen ingezet.

VAB gaat dus niet op de rem staan, maar waarschuwt wel dat de algemene elektrificatie van het wagenpark niet altijd een goednieuwsshow is. “In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt hebben elektrische wagens even vaak en soms zelf vaker af te rekenen met pech”, klinkt het. “Een takeling van een elektrisch voertuig waarbij twee of vier wielen geblokkeerd zijn, neemt ook meer tijd in beslag.” Niet een lege aandrijfbatterij, maar wel bandenpech en een lege kleinere 12V-batterij zijn de voornaamste oorzaken van pech.

Een ander, indirect effect van de elektrificatie en dan met name van de huidige overgangsperiode veroorzaakt opvallend genoeg een bijkomend probleem: de veroudering van het wagenpark. Uitgestelde leveringen, twijfel over welke aandrijfvorm te kiezen bij een volgende wagen, en hoge aankoopprijzen hebben ertoe geleid dat in 2022 de gemiddelde leeftijd van een wagen in België met maar liefst vijf maanden toenam, tot 9 jaar en 9 maanden. Die veroudering leidt onvermijdelijk ook tot meer interventies bij wagens op fossiele brandstoffen, want oudere wagens hebben nu eenmaal vaker problemen.