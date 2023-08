Oekraïense overheid deelt beelden van raketaanval op Russische militairen met HIMARS-raketten 80 kilometer van front

De aanval vond plaats op het eiland Dzharylhach, eigenlijk een gigantische zandbank in de Zwarte Zee ten zuiden van de oblast Cherson. Op het eiland zouden zich zo’n 200 Russische soldaten bevonden hebben. Op het moment van de aanval waren de Russen aan het trainen, blijkt uit de beelden. Oekraïense bronnen hebben het ook over 200 doden, maar het is niet duidelijk of de dodentol echt zo hoog ligt.

De aanval werd naar verluidt uitgevoerd met vijf HIMARS-raketten. Volgens het Centrum voor Nationaal Verzet van Oekraïne, een onderdeel van het Oekraïense leger dat burgers leert hoe ze verzet kunnen plegen, zou de aanval hebben plaatsgevonden nadat verzetsgroepen ter plaatse informatie over de locatie van de Russische eenheid hadden doorgespeeld naar het Oekraïense leger. “Dankzij informatie van het verzet in het tijdelijk bezette gebied werden tientallen indringers en hun vijandig materiaal vernietigd”, klinkt het.

Russische bronnen ontkennen de aanval niet, en gebruiken het incident als “een nieuwe duidelijke illustratie dat het toelaten van grote groepen zelfs achter het front kwalijke gevolgen kan hebben”. Het Dzharylhach-eiland ligt op zo’n 80 kilometer van het front.