Wanneer doet klagen over je werk meer slecht dan goed?

Klagende klokkenluider

Je werkplek is niet altijd die droomplek waar alles altijd volgens plan verloopt: de werkdruk ligt te hoog, de houding van de baas is niet correct, de werksfeer ligt onder het vriespunt, iemand doet z’n job niet zoals het hoort...

Door erover te zwijgen en te doen alsof alles goed is, help je de situatie niet verder. Door erover te praten met je werkomgeving en opbouwende kritiek te geven net wel: dit kan ervoor zorgen dat de situatie herkend, erkend en aangepakt kan worden. Met wat geluk krijg je zelfs de nodige bevestiging en schouderklopjes van je collega’s omdat jij degene was die de vinger uiteindelijk op de wonde heeft gelegd.

Maar wat als je niet de gehoopte feedback kreeg en er in feite niks verandert? Wanneer je de enige bent die er zich aan ergert, bestaat de kans dat je na verloop van tijd in een negatieve spiraal terechtkomt. Kort samengevat: wanneer de situatie lang blijft aanslepen, bestaat het risico dat je je hierop focust en dat je langzaamaan verandert in een zeurderige collega om mee samen te werken. Dit kun je vermijden.

1. Zoek een vertrouwenspersoon

Zorg er eerst en vooral voor dat je je hart kunt luchten bij de juiste collega’s. Zomaar blijvende kritiek geven in het bijzijn van iedereen werkt niet. Je zult er misschien wel wat ja-knikkers mee bereiken, op lange termijn haalt het niet zoveel uit. De kans is ook groot dat ze jou zullen zien als roddeltante of -nonkel die de sfeer verpest en verzuurt.

Om te weten wie je kunt vertrouwen, kun je best een algemene vraag stellen zoals bijvoorbeeld: “Wat vind jij van die manier van werken?” of “Lukt het voor jou om zo te werken?”. Uit de antwoorden kun je al veel afleiden.

2. Stel jezelf wat vragen en beslis

Verandert er niks aan de situatie en erger je je steeds meer dood? Dan is het tijd om actie te ondernemen. Probeer de hele situatie te overzien met een helikopterview en bekijk jouw rol hierin. Wat ergert jou zo hard? Kun jij hier zelf iets aan veranderen of niet? Is er goeie wil bij de anderen of niet? Kun je je vinden in de voorgestelde oplossingen of niet? Zie je jezelf nog lang werken op deze werkplek… of niet?

Vooral de laatste vraag kan een orgelpunt betekenen voor jouw langdurige klaagzang. Een scheve situatie aanklagen kan de situatie op termijn soms verbeteren maar wanneer het aanklagen klagen wordt, is het misschien wel tijd om te vertrekken. Het leven is te kort om vast te zitten in een ongelukkige carrière zonder positieve vooruitzichten. Go for happy, je zult het je niet beklagen!

Bron: Jobat.be