Keuze met het hoofd? Charles De Ketelaere met “verlieslatende lening” even weg bij Milan en terug in blauw-zwart bij ‘La Dea’

Het beloven nog spannende dagen te worden voor Charles De Ketelaere. Na een moeilijk seizoen lijkt AC Milan onze landgenoot ergens anders te willen stallen. PSV had interesse, maar De Ketelaere blijft liever in Italië. Atalanta Bergamo lijkt nu de beste papieren te hebben.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano hebben de clubs een deal over een huur met aankoopoptie. Met De Ketelaere zelf is er nog geen akkoord, maar volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri staat de ex-Bruggeling wel open voor gesprekken met Atalanta. Ook clubs uit Spanje houden hem in de gaten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was even wachten op de precieze financiële details van de overeenkomst tussen de Rossoneri en La Dea, tot Milan-volger Daniele Longo tweette dat het zou gaan om een (“verlieslatend”) huurbedrag van 5-6 miljoen en een aankoopoptie van 23 miljoen. Atalanta zou het salaris van De Ketelaere (zo’n 2 miljoen per jaar) volledig bekostigen.

Onze landgenoot maakte vorige zomer de overstap naar Milan voor 35 miljoen euro. Als topaankoop kon De Ketelaere echter nooit zijn stempel drukken en scoorde hij geen enkel doelpunt voor de Rossoneri. Met spelers als Christian Pulisic, Samuel Chukwueze en Noah Okafor versterkte Milan zich deze zomer al fameus in de aanval, waardoor een vertrek logisch lijkt.

© AFP

La Dea

Atalanta was jarenlang een ploeg die schipperde tussen Serie A en Serie B, maar sinds de aanstelling van Gian Piero Gasperini als trainer scheert de club uit Bergamo hoge toppen. Sinds 2017 eindigde de club als vierde, zevende, derde, derde, derde, achtste en vijfde. Het speelde ook twee bekerfinales. In 2020 haalde ‘La Dea’ (De Goddin) zelfs de kwartfinales van de Champions League, in 2022 de laatste acht in de Europa League. Fun fact: in 1988 verloor Atalanta in de halve finales van de toenmalige Beker der Bekerwinnaars over twee wedstrijden van KV Mechelen.

De Italiaan Gasperini - als speler nog actief voor Juventus - heeft een naam opgebouwd als een trainer die het beste (en meer) uit zijn spelers kan halen. Daarvoor gebruikt hij een flexibele 3-4-3, waarbij balbezit en hoge druk centraal staan. Gasperini houdt van risicovol en energiek voetbal, met spelers die constant van positie wisselen en elkaar overlappen. Zijn inspiratie haalde hij bij het grote Ajax van Louis van Gaal. Dat resulteert regelmatig in wedstrijden met veel goals, aan beide kanten. Enkele uitslagen van vorig seizoen: 8-2 tegen Salernitana, 3-3 tegen Juventus, 2-3 tegen Inter (2x), 3-2 tegen Spezia en 5-2 tegen Monza.

Timothy Castagne speelde drie seizoenen in Bergamo en was in 96 optredens goed voor acht goals en tien assists. Meer dan bij Genk en Leicester ondanks meer wedstrijden voor beide clubs. Joakim Maehle (ex-Genk) begint er normaal ook aan z’n derde jaar en tot de winter van 2023 maakte Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) er het mooie weer met z’n gouden linker. Momenteel spelen er met Teun Koopmeiners en Marten de Roon twee Nederlandse internationals. De club verkocht deze zomer spits Rasmus Hojlund voor 70 miljoen aan Manchester United.

Gasperini maakte de voorbije jaren grote namen van onder anderen Papu Gomez en Josip Ilicic. Twee spelers met een gelijkaardig profiel als De Ketelaere, voor wie er offensief plek zou kunnen zijn als nummer 10 achter Ademola Lookman en Duvan Zapata (of nieuwkomer El Bilal Touré). Vorig seizoen speelde vooral Mario Pasalic als spelmaker op die positie.