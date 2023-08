Uitgebrand autoschip wordt naar Nederlandse haven gesleept

Het autoschip Fremantle Highway, waarop vorige week een brand was uitgebroken, wordt naar de Eemshaven in Groningen gesleept. Na overleg met alle betrokken partijen heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, dat besloten, zo meldt Rijkswaterstaat.

Op dit moment ligt het schip 16 kilometer ten noorden van de Waddeneileanden Schiermonnikoog en Ameland en het vertrek is donderdagochtend voorzien. Volgens RWS is de Groningse haven de meest geschikte plek vanwege de korte afstand (64 kilometer), de verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten om het schip te bergen. “Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico’s beperkt.”

Wanneer het schip vertrekt en aankomt is “sterk afhankelijk van weer, stroming en getij”. De situatie aan boord is stabiel, aldus RWS. Het grootste deel van het schip is geïnspecteerd en er zouden geen aanwijzingen zijn dat er nog brand is. Experts aan boord zullen tijdens de sleepreis het schip constant monitoren. De Fremantle wordt begeleid door een schip van de kustwacht en oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat.

De brand op de Fremantle Highway brak vorige week dinsdag uit. Het schip was op weg van het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Aan boord zijn 3.783 auto’s, waarvan 498 elektrische wagens. Bij het incident kwam één bemanningslid om.