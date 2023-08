KRC Genk kreeg woensdagavond zowat 130 minuten om tien Zwitsers over de knie te leggen. Maar toch liep het helemaal mis in de strafschoppenreeks. Een zware domper voor Racing, dat de Champions League op zijn buik mag schrijven. “Deze nederlaag is een enorme klap, ik kan het nog altijd niet geloven”, sakkerde Wouter Vrancken.