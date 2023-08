Vandalen bekladden nieuw graffiti kunstwerk op ecoduct in Rotem

Onbekenden hebben maandagnacht het graffiti kunstwerk onder het ecoduct Vossenberg in Rotem beklad. Dat kunstwerk kwam er enkele maanden geleden op vraag van de stad Dilsen-Stokkem en het Agentschap Wegen en Verkeer. Vandalen spoten nu grote, onbeduidende, witte letters over het kunstwerk.

Precies een jaar geleden werd het ecoduct Vossenberg Rotem tussen Dilsen en Opoeteren geopend. Naast een brede doorgang voor dieren werd onder de brug ook het fietspad tussen het station As en Maaseik aangelegd. “Naast dit fietspad hebben we op een muur van 17 meter lang onder de Europalaan een levensgroot graffiti kunstwerk laten maken”, weet schepen van Jeugdzorg Pieter Indemans (Open Vld). “Uit vele voorontwerpen werd het knappe ontwerp van Christiaan Vrinssen en Roel Hendrix gekozen. Het stelde passerende dieren voor en mensen met liefde voor de natuur. Helaas heeft iemand er nu onbeduidende letters op gespoten.”

Nochtans had AWV er een graffitiwerende laag over aangebracht. “We betreuren deze illegale bekladding. Woensdag zullen de medewerkers van onze stedelijke werkplaatsen een poging ondernemen om de witte verf eraf te krijgen”, aldus nog de schepen.

“In wat voor een wereld leven wij”, zuchten twee fietsers. “We kiezen regelmatig voor een tocht over deze oude spoorwegbedding. “De vossen in deze graffiti waren zo mooi en de kleuren levensecht. Moet je nu zien wat men ervan gemaakt heeft. Respect is er niet meer. Ik hoop dat de politie aan de hand van de speciale schrijfmethode de dader kan vinden.”

"Deze vandalenstreken vernielen een gloednieuw ecoduct dat 3 miljoen euro heeft gekost", zegt schepen Indemans.

Legaal

Dat dit vandalisme net wordt gepleegd nu het stadsbestuur aan graffitispuiters meerdere locaties heeft aangeboden, ligt schepen Indemans zwaar op de maag. “We hebben jongeren pas op de muren van de sporthal in Rotem ruimte aangeboden om met graffiti te oefenen. Daarnaast mogen ze in Rotem en Dilsen onder de brug van de Zuid-Willemsvaart ook legaal graffiti spuiten. Met AWV bekijken we momenteel zelfs extra locaties waar graffiti kan. Deze vandalenstreken vernielen een gloednieuw ecoduct dat 3 miljoen euro heeft gekost. Daarbij moeten we als stad ons personeel inzetten en betalen om alles weer weg te halen.”

Niet alleen in Dilsen-Stokkem zijn er legale zones voor graffiti. Ook de gemeente Maasmechelen heeft muren in speeltuin Jagersborg waar graffiti spuiten mag. “Met AWV bekijken we nog of er een legale zone komt in de fietstunnel onder de Rijksweg aan het op- en afrittencomplex van de E314 in Maasmechelen”, aldus schepen van Jeugd Corrie Bemelmans (cd&v) van Maasmechelen. “Ook op elektriciteitskastjes in Maasmechelen is street art mogelijk na overleg met het gemeentebestuur.”