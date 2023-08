Penaltydrama in Cegeka Arena: KRC Genk geraakt niet voorbij tien Zwitsers en ziet CL-droom in duigen vallen

KRC Genk is op de meest pijnlijke manier uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champîons League. Racing, dat kapitein Heynen verloor met een zware blessure, speelde 115 minuten met elf tegen tien maar liet tot twee keer toe een voorsprong door de vingers glippen (2-2) om te sneuvelen in de strafschoppenserie.

De secondewijzer had zijn derde rondje er nog niet opzitten, toen de match al in een beslissende plooi leek te vallen. Crivelli teisterde met een verschrikkelijke tackle de enkel van Bryan Heynen. De Genkse kapitein moest met de handen op het hoofd het veld op de draagberrie verlaten, de Servische Simovic stuurde de dader na een interventie van de VAR met rood van het veld.Met elf tegen tien stond het vervolg van de wedstrijd al op papier. Wouter Vrancken posteerde Galarza, die de onfortuinlijke Heynen mocht vervangen, vrij hoog naast El Khannouss. De infiltrerende Argentijn kopte de eerste kans in de handen van Frick maar verder was het aanvankelijk vooral aanpassen en geduldig zoeken naar een opening.

Die viel er op rechts, waar een mindere controle van Munoz uitmondde in een gevaarlijke dribbel. En een strafschopfout van Mazikou, die zijn been te laat wegtrok. Bij afwezigheid van Heynen werd het een klusje voor... Mike Trésor. De Rode Duivel was door coach Wouter Vrancken scherp en gedreven genoeg gevonden om met één van zijn laatste kunstjes KRC Genk een stap dichter bij de Champions Leaguedroom te brengen. Hij deed dat met een feilloze plaatsbal hoog in de linkerhoek: 1-0.

© Isosport

Gelukkige gelijkmaker

Racing leek al met één been in de volgende ronde te staan maar kreeg even na het half uur een koude douche te verwerken. Galarza beging te makkelijk de overtreding op Cognat, die zich zelf achter een kansrijke vrijschop zette. De krul belandde via de kruin van Arokodare onhoudbaar in de hoek, die Vandevoordt net had verlaten: 1-1.

De gelukkige gelijkmaker kwam uit het niets en haalde het laatste beetje tempo uit de wedstrijd. Het regende onderbrekingen voor gele kaarten en blessures, een te statische thuisploeg voetbalde te traag en ongeïnspireerd om doelman Frick te bedreigen. De gevaarlijkste knal werd nog een vluchtschot van Antunes, dat in het zijnet stierf.

Hoogvlieger Arokod-Air

Wouter Vrancken had dus heel veel te vertellen tijdens de rust. Hij liet Kayembe, die net als in de heenmatch niet kon overtuigen, binnen ten koste van Arteaga. Bovendien slaagde hij erin om bij zijn spelers duidelijk de juiste snaar te raken.

De Genkse sneltrein maakte vanaf minuut één vaart. Arokodare zag een deviatie nog op de paal uiteenspatten maar was na amper vijf minuten aan het feest. Net als in de heenmatch torende hij hoog boven de Zwitserse defensie uit om raak te koppen. Het voorbereidende werk was eens te meer van Trésor, die een versnelling liet volgen door de perfect chip naar de tweede paal. Waar Tolu in de voetsporen klom van Michael Jordan en zijn achternaam veranderde in Arokod-Air (2-1).

© BELGA

Koude douche, deel twee

Servette, dat zijn geblesseerde doelman Frick moest vervangen, leek rijp voor de sloop. Maar de Zwitsers maakten hun reputatie van taaie klant ook in Genk waar. Een ploeg van krijgers, die niet overloopt van het talent maar waarmee je ook nooit klaar bent. Het werd even na het uur gedemonstreerd met de eerste dodelijke counter van de avond. Arteaga werd gerold met een balletje tussendoor, Bedia kon de voorzet van de gelanceerde Antunes makkelijk in doel lopen (2-2).

Ook de tweede koude douche van de avond bracht de thuisploeg van haar melk. Stilaan groeide ook het gevoel dat dit een avond zou worden, waarin alles zou tegenzitten. Zeker nadat de 3-2 van Ait El Hadj, die de perfecte voorzet van Paintsil van dichtbij mocht afwerken, door rechtsachter Vouilloz miraculeus van de doellijn werd geveegd.

Tijdrekken

Zo bleef het beven en bibberen. Omdat twee kopballen van opnieuw Arokodare de Zwitserse invallersdoelman niet klein kregen, moesten verlengingen de beslissing brengen. Aanvoerder Heynen was intussen terug uit het ziekenhuis om op krukken zijn ploegmaats naar voren te schreeuwen.

Daar bleven ze op een Zwitserse muur botsen, de bezoekers mochten van de Servische ref ook naar hartelust overtredingen maken en tijdrekken. De zeven gele kaarten namen ze er met de glimlach bij, de ene minuut blessuretijd was een lachertje.

Strafschoppendrama

Ook Vranckens geheim wapen Bonsu Baah geraakte niet voorbij Mall, een strafschoppenserie vormde het dramatisch slotakkoord van een bewogen Europese avond. Ze verliep volledig zoals de wedstrijd, ook hier kreeg Genk een lesje in opportunisme. Missers van Hrosovsky en Arokodare trokken een streep door de Champions Leaguedroom,