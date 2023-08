Mogelijke schutter in Amerikaanse senaatsgebouwen: politie massaal aanwezig, personeel gevraagd zich te verschuilen

De Capitol Police in Washington DC melden dat ze een noodoproep hebben binnengekregen over een mogelijke active shooter in de gebouwen van de Amerikaanse senaat. De situatie is momenteel nog onduidelijk.

De politie heeft het Russell Senate Office Building, het oudste kantoorgebouw van de Amerikaanse Senaat, geëvacueerd en in lockdown geplaatst na een 911-oproep over een mogelijke schutter in de gebouwen. Dat vertelden twee leden van de politie aan de nieuwszender NBC News.

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De politie doorzoekt de omgeving nog, maar kon nog geen bevestiging geven van geweerschoten. Op Twitter vroeg de politie aanwezigen in de senaatsgebouwen wel om zich te verschuilen. De ondergrondse tunnels die naar de Senaat zelf leiden werden door de politie ook geblokkeerd. De Senaat zelf werd nog niet in lockdown geplaatst.

Door de zomervakantie zijn er niet erg veel politici en werknemers aanwezig in de gebouwen, merken Amerikaanse media op. Toch is er volgens ooggetuige een grote politieaanwezigheid buiten de gebouwen en werd er een perimeter ingesteld.

(sgg)