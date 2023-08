Drie woningen tijdelijk onbewoonbaar na brand in centrum van Lanklaar

Dinsdag rond 17 uur is er brand uitgebroken in een rijwoning in de Dorpsstraat in het centrum van Lanklaar. Door een alerte buurman, die het vuur opmerkte, kon de brandweer snel opgeroepen worden. Door de brand is het pand tijdelijk onbewoonbaar. Ook twee aanpalende woningen liepen rookschade op. Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft voor de drie gezinnen onderdak gezocht voor de volgende dagen.

© mmd

Het pand, waar de brand uitbrak, maakt deel uit van een lintbebouwing van vijf huizen. “Ik zag plots rook uit de ramen komen van het centrale huis in de lintbebouwing en heb onmiddellijk de brandweer van Maasmechelen op de hoogte gebracht”, aldus een alerte buurman. Het bewuste pand staat bekend als de veldwachterswoning van Lanklaar en werd opgericht in 1927.

Afwezig

Op het moment dat het vuur uitbrak waren de bewoners niet thuis. Het vuur is wellicht uitgebroken op de eerste verdieping. Aan de voorzijde van die eerste verdieping kwam de rook zichtbaar naar buiten in de richting van de Dorpsstraat. Even later kwam er ook rook uit een zolderraam dat openstond op de tweede verdieping. De brandweer kon de vuurhaard vrij snel blussen. Uit veiligheid werd een hoogtewerker ingezet en werd extra hulp ingeroepen van het brandweerkorps uit Maaseik. De Dorpsstraat werd tussen het kruispunt Broekhofstraat-Oude Baan en de Historische Scheepvaartsite Tivoli in twee richtingen volledig afgesloten voor alle verkeer.

© mmd

Opvang

Dienstdoend burgemeester Kelly Issaris (Open Vld) ging ter plaatse om de vier getroffen gezinnen te steunen. “De rook in het huis waar de brand uitbrak heeft helaas uitbreiding gezocht naar de aanpalende panden. De bewoners rechts waren thuis, maar de bewoners links waren nog niet thuis van een begrafenis van een gezinslid. Alle gezinnen werden verwittigd van mogelijke schade. Ondanks dat rookzuigers werden ingezet in de aanpalende panden blijft er rookschade waarneembaar. Om die reden hebben we opvang gezocht voor de bewoners van de drie panden, het gaat wel om vier gezinnen. We hebben meerdere kamers gereserveerd in het nabijgelegen hotel Beau Séjour. Het is nog niet duidelijk of alle gezinnen gebruik maken van de aangeboden hotelkamers. De familie uit het pand waar het vuur ontstond is pas later op de avond toegekomen en bekijkt ook of ze tijdelijk opvang kunnen krijgen bij familie of vrienden. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet bekend, maar zal onderzocht worden. Het is een groot geluk dat het vuur erg snel werd opgemerkt door een alerte buurtbewoner.”