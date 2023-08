Trump donderdag verwacht in rechtbank in Washington

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting donderdagmiddag voor een federale rechtbank in Washington verschijnen. Trump werd dinsdag aangeklaagd in het onderzoek naar pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Aanvankelijk was het niet duidelijk of de ex-president persoonlijk aanwezig zou zijn. Verwacht wordt dat Trump de gelegenheid krijgt om commentaar te geven op de aanklacht. Hij zal waarschijnlijk onschuldig pleiten. Trump heeft de beschuldigingen in het verleden beschreven als politiek gemotiveerd.