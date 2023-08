Renners zien tv-motor op toeschouwers botsen in Ronde van Polen: “Grote schok in het peloton”

De Ronde van Polen is woensdag opgeschrikt door een accident met een tv-motor die meerdere toeschouwers omverreed. Er zijn vier mensen naar het ziekenhuis gebracht, maar gelukkig is er niemand in levensgevaar.

Op het lokale circuit, op vier kilometer van waar de finish lag, reed een motard in op toeschouwers. Het is niet geweten hoe het accident precies is kunnen gebeuren. “Vier renners zijn naar het ziekenhuis overgebracht, op het eerste gezicht zonder zware verwondingen”, zei organisator Czeslaw Lang na de finish over het incident. “De tv-motard had de nodige ervaring, want hij zat ook in de Ronde van Frankrijk.”

Mohoric: “We wilden de koers stilleggen”

Beelden van het accident zijn er voorlopig niet opgedoken, maar meerdere renners hebben het wel zien gebeuren. “Het zorgde voor een grote schok in het peloton”, vertelde Matej Mohoric, de leider in het klassement, bij Wielerflits. “Ik was erg gemotiveerd om de rit te winnen, maar na het zien van de botsing niet meer. De anderen ook niet. We wilden de koers stilleggen, maar sommige ploegen gingen door en toen moest ik wel mee omdat ik ook nog ergens om strijd. Maar ik kon mijn gedachten niet meer verzetten na wat ik gezien heb. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen.”

Matej Mohoric krijgt de leiderstrui van de koersorganisator. — © EPA-EFE

Het tempo ging na het incident op vier kilometer van de finish even omlaag, maar het uitgedunde peloton kon gewoon doorrijden en sprinten om de overwinning. In de laatste kilometer was er dan nog een incident: een groepje renners, met onder meer Ilan Van Wilder, ging tegen de vlakte. Marijn van den Berg sprintte uiteindelijk naar de zege na een uiterst hectische finale.