Belgisch pistecoach Tim Carswell kijkt met grote ogen naar Lotte Kopecky: “Ook de mannen mogen een voorbeeld aan haar nemen”

Zaterdag verbaasde ze nog vriend en vijand op de Tourmalet, vandaag stoomt ze zich alweer klaar voor een nieuwe medaillejacht op het gladde parket van de wielerbaan in Glasgow. Lotte Kopecky (27) wisselt dezer dagen van wielerdiscipline zoals u en ik van ondergoed – alsof het niks is. Zelfs Tim Carswell, de ervaren Nieuw-Zeelandse bondscoach van de Belgische baanploeg, kijkt er met grote ogen naar. “Ze is een voorbeeld voor het hele Belgische wielrennen, vrouwen én mannen.”