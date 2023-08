WK WIELRENNEN 2023. Meisjes-juniores. Belgische medaillekansen, maar topfavoriet zijn we niet

Kort Start: 11u Belgische tijd Aankomst: omstreeks 13u Belgische tijd Afstand: 70 kilometer

Parcours

De meisjes starten en finishen in Glasgow en zullen dus enkel op het lokale circuit te zien zijn. In totaal rijden zij vijf keer het rondje van 14,3 kilometer. Voor u en ons is het alvast de ideale wedstrijd om het stadsparcours van Glasgow te leren kennen.

Onze sterren

*** Cat Ferguson (GBR)

** Francesca Pellegrini (Ita), Julie Bego (Fra)

* Fleur Moors, Xaydee van Sinaey, Isabella Holmgren (Can)

Wat met de Belgen?

Tja, voor een keertje mogen we chauvinistisch zijn. Fleur Moors en Xaydee van Sinaey stonden vorig jaar reeds aan de start van het WK in het Australische Wollongong en eindigden beiden in de top vijftien. Ze bevestigden dit jaar bij de besten van hun generatie te zijn en als ‘veldrijdsters’ zouden ze op het technische parcours in hun sas moeten zijn. Julie De Wilde, zilver in 2019 in Harrogate, mag op een opvolgster op het podium hopen.

Xaydee van Sinaey aan de slag in het veld. — © BELGA

Dit moet u nog weten

Eigenlijk is het simpel: de hoofdrolspeelsters van het WK veldrijden in Hoogerheide zullen ook in Glasgow op de weg een rol van belang spelen. Holmgren (1ste), Pellegrini (4de), Ferguson (6de), Van Sinaey (8ste) en Moors (12de) waren er afgelopen winter ook bij op het WK veldrijden en behoren ook nu weer tot de favorietes.

Er wordt trouwens heel wat regen voorspeld tijdens de race van de juniores. Wij vrezen dat het op het technische stadscircuit bij de vaak onervaren meisjes tot heel wat valpartijen zal leiden.