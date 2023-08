Ivan Bautmans: “Een Belg van 70 jaar zal in zijn verdere levensverwachting maar voor een derde tot de helft van zijn tijd zonder beperkingen leven.” — © Fred Debrock

We leven langer, maar de extra jaren gaan vaak gepaard met meer ziekte dan nodig. Gerontoloog Ivan Bautmans adviseert de WHO over hoe je vitaliteit kunt bewaren.