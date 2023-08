Studie op bomen bewijst belang broeikasgassen bij klimaatverandering

In tegenstelling tot wat tot nu toe werd gedacht, was de klimaatopwarming in de middeleeuwen niet groter dan die van vandaag. Dat blijkt uit een studie op de ringen van bomen door het Zwitserse Federale Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek (WSL), waaraan ook de UCLouvain deelnam. “Deze ontdekking benadrukt de rol die de uitstoot van broeikasgassen speelt in de temperatuurschommelingen in Scandinavië”, klinkt het.

De middeleeuwen waren een tumultueuze periode voor het klimaat. Er was een periode van afkoeling, gevolgd door een van opwarming. Die fase van stijgende temperaturen staat bekend als het middeleeuws klimaatoptimum. In het verleden geloofden wetenschappers dat de temperaturen in Noord-Europa toen veel hoger lagen dan vandaag. Die vaststelling werd gedaan op basis van boomringen uit die tijd, maar kon tot nu toe niet worden verklaard. Zo’n hoge piek past niet in de huidige klimaatmodellen.

Een team van klimatologen heeft de studie nu herhaald aan de hand van een meer precieze methode. Dit keer keken onderzoekers niet naar de breedte van de ringen, maar wel naar hoe dik de wanden van de houtcellen waren. In totaal werden vijftig miljoen cellen onder de loep genomen afkomstig van 188 zilverdennen uit Scandinavië en Finland. Omdat onderzoekers zowel levende als dode bomen analyseerden, besloeg de studie een periode van 1770 jaar.

Deze resultaten komen wel overeen met bestaande klimaatmodellen. Ze tonen aan dat “de huidige opwarming ongezien is, in elk geval in het afgelopen millennium”, zegt Jesper Björklund, die aan het hoofd stond van de studie. Voorgaande wetenschappers hadden het dus bij het verkeerde eind.