Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van een Europese snipperdag van AA Gent: “Zullen deze partij niet zomaar laten schieten”

AA Gent vertoeft in Slowakije. Het decor in het bescheiden Pod Dubnom-stadion van Zilina inspireert wellicht niet meteen tot grootse daden maar Hein Vanhaezebrouck kondigde alvast aan dat hij geen B-elftal zal laten aantreden. “De clubcoëfficiënt is zeker belangrijk.”

“We zijn een professioneel voetbalteam dus we willen al onze matchen winnen en gaan nu ook niks speciaal doen”, stak Vanhaezebrouck van wal in het knusse perszaaltje van Zilina. “We zullen zien wie er speelt maar we gaan zeker niet plots alles veranderen. We willen gewoon opnieuw een goede prestatie afleveren. Daarbij zullen we ons ook moeten aanpassen aan de kunstgrasmat. Hopelijk kunnen we een goede prestatie neerzetten, dat kan voor ons in de toekomst ook nog belangrijk zijn.”

Een nieuwe zege – de kwalificatie lijkt na de 5-1-zege van vorige week al op zak – zou niet alleen rust in de Gentse tent houden maar de Gentse coach ziet nog andere argumenten: “De clubcoëfficiënt is zeker belangrijk. In de kwalificatiefase is dat al belangrijk maar als je elk jaar in Europa actief wil zijn, probeer je maar beter je ranking te verbeteren. Daarom zullen we deze partij zeker niet zomaar laten schieten. De punten voor onze coëfficiënt zijn te belangrijk.”

© BELGA

Bij de return in Slowakije zal Nardi hoogstwaarschijnlijk het Gentse doel verdedigen. Vorige week startte Roef maar die tekende woensdagochtend niet present in Oostende, toen de Buffalo’s het vliegtuig naar Zilina namen: “Davy Roef zal morgen voor Liverpool tekenen, nee nee, grapje. Er is een privéreden waarom hij er niet bij kon zijn. Niks ernstig maar het was de enige mogelijkheid. Daarom gaven we hem een dagje vrij. Hij zal gewoon in België trainen en opnieuw aansluiten wanneer we terug in het land zijn.”

Wie wel op de afspraak zal zijn, is Gift Orban met wie Vanhaezebrouck vorige zondag nog een speciaal momentje had met zijn spits toen de Nigeriaan gewisseld werd: “Ik heb veel speciale momenten met Orban (lacht). Nee, het is een heel fijne kerel en we hadden gewoon een goede babbel. Je moet daar niet te veel bij stilstaan. Zoiets gebeurt nu eenmaal. Onze ideeën zijn niet altijd dezelfde maar hij begrijpt me uiteindelijk wel en dat is wat telt.”

© BELGA

Ook zijn andere aanvaller, Hugo Cuypers, loopt dezer dagen met een brede glimlach rond. Zijn stormachtige ontwikkeling bij de Buffalo’s was ook de Slowaakse pers niet ontgaan: “Ik had een goede babbel met hem en overtuigde hem om naar Gent te komen. Bij ons kon hij zich verder blijven ontwikkelen en volgens mij is hij nu heel blij. Vorig seizoen werd Hugo Cuypers topschutter en scoorde hij ook al vaak in Europa. Nu is het voor hem de grote uitdaging om vorig seizoen te evenaren. Nog beter doen, wordt lastig. Net als Orban scoorde hij twee keer in twee matchen. We zijn heel tevreden met onze spitsen. Daarnaast heb je ook nog Tissoudali die voor zijn blessure toch 26 keer scoorde. Voorin zitten we dus zeker in een luxepositie.”

Toch is het voor iedereen bij AA Gent nog bang afwachten wie er tijdens deze transferperiode de club nog zou verlaten: “In voetbal is er veel mogelijk. De transferperiode duurt tot de eerste week van september, dacht ik. We kunnen dus nog jongens verliezen, ook al zouden we graag iedereen bij ons houden. Als er aanbiedingen komen van grote clubs, kunnen we als AA Gent evenwel moeilijk afslaan.”

Nog versterking

“De spelers verwachten ook die stap te maken”, klinkt de Gentse coach realist. “Wij halen graag jonge, getalenteerde spelers en vormen een springplank naar een hoger niveau. Dat is in het verleden al vaker gebeurd en dat zal wellicht met meerdere jongens nog gebeuren. Ik verwacht niet dat iedereen blijft, wellicht zullen er nog wel één of twee jongens vertrekken maar ik hoop deze zomer wel op nog verschillende nieuwe jongens!”

Ook inkomend lijkt er nog wel wat te zullen bewegen bij de Buffalo’s: “De plannen zijn al een poosje dezelfde. Het is natuurlijk een nadeel als je spelers later aanwerft. Als we ze aanwerven, betekent dit dat ze de kwaliteiten hebben om ons te helpen en dus ook snel aan te sluiten. Dat is al eerder gelukt: Hong kwam en scoorde bij zijn debuut en dat gebeurde ook met Orban. Ik maak er dus geen probleem van.”