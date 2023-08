Overvaller met paraplu pleegt overval op Zeeman in Dilsen

Dinsdagnamiddag heeft een man in zwarte kledij een gewapende overval gepleegd op de winkel Zeeman in het centrum van Dilsen. De man stal geld. Politie Maasland probeert de verdachte op te sporen. Die schermde zich met een paraplu af om onherkenbaar te blijven op de bewakingscamera’s.

© mmd

Tussen 14 uur en 14.15 uur stapte een man, volledig in het zwart gekleed, de winkel Zeeman binnen. De winkel is gelegen op het kruispunt Rijksweg-Oude Kerkstraat aan de verkeerslichten van Dilsen en maakt deel uit van een cluster van meerdere winkels. De onbekende man zou het winkelpersoneel bedreigd hebben met een wapen. Daarop heeft hij een winkelbediende verplicht de kassa te openen. De onbekende graaide het geld uit de kassa en verliet daarop de winkel. Hij zou zeer snel gehandeld hebben.

Gevlucht

Het personeel van de zaak verwittigde onmiddellijk de politie van de zone Maasland die snel ter plaatse waren, maar toen was de overvaller al verdwenen. Het is niet bekend hoe de man zich verplaatste en hoe groot de buit is.

© mmd

Dienstdoend burgemeester Kelly Issaris (Open Vld): “We zijn als stadsbestuur op de hoogte gebracht van de feiten. We weten dat de onbekende een personeelslid van de winkel begeleid heeft naar de kassa. De politie doet al het mogelijke om de dader te vatten.”

Camerabeelden

De dader is duidelijk te zien op camerabeelden van Zeeman die nu onderzocht worden. Blijkbaar schermde hij zich met een grote zwarte paraplu af om onherkenbaar te blijven.

In de andere winkels die deel uit maken van de cluster is de overvaller niet binnen geweest. Buurtbewoners die in appartementen wonen boven de winkels hebben niets verdachts opgemerkt. “Op deze parkeerplaats, die centraal gelegen is tussen de winkels en achter een horecazaak, is het soms druk en soms rustig”, aldus een bewoner. “Ik kan me wel voorstellen dat een overvaller een rustig moment uitkiest om zijn slag te slaan. Mijn hart gaat ook naar de medewerkers van Zeeman. Zulke mensen zijn vaak na een overval een shock en dragen het moment dat ze overvallen worden lang mee in hun leven.” (mmd)